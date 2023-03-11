​​​​​​​Латвія передала Україні перші автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв

Україна отримала вісім автомобілів з Латвії

Україна почала отримувати перші автомобілі, передані Латвією. Ці автівки конфісковані згідно правил чинного латвійського законодавства у водії, яких спіймали на керуванні у нетверезому стані.

Про це повідомляє латвійське видання LSM.

Автівки поїхали в Україну

Латвія почала процес передачі конфіскованих у п’яних водіїв автомобілі на потреби України.

У першій партії таких автомобілів буде вісім.

Відомо, що колишні власники не отримають за це жодної компенсації.

Як використають конфісковані авто

Частину автомобілів передадуть на потреби військових частин Міністерства оборони України.

Також кілька автівок поїде у регіони. Йдеться про Вінницьку обласну клінічну лікарню та територіальне медичне об’єднання Куп’янської міської ради Харківської області.

Нагадаємо, 17 лютого Сейм Латвії остаточно ухвалив зміни до закону про допомогу цивільному населенню України.

Згідно із цими змінами, автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв, можна буде передавати на потреби України.

Надалі рішення про передачу конфіскованих автомобілів Україні у кожному конкретному випадку буде ухвалювати Кабінет міністрів Латвії.

Процес передачі автівок буде здійснюватися через організацію, яка уже співпрацює із українським урядом і отримує конкретні запити про допомогу.

Фото: Aija Kinca / LTV