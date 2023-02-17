Автомобілі, конфісковані у п'яних латвійських водіїв, передаватимуть до України

Україна отримає автомобілі, конфісковані у нетверезих латвійських водіїв

Латвійський парламент підтримав ідею передачі конфіскованих у п’яних водіїв автівок на потреби України. Рішення про передачу кожного конкретного автомобіля ухвалюватиме уряд.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Парламент покарав п’яних за кермом

Сейм Латвії остаточно ухвалив зміни до закону про допомогу цивільному населенню України.

Згідно із цими змінами, автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв, можна буде передавати на потреби України.

"Зараз ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", — заявив голова Комісії з оборони, внутрішнім справам та запобіганню корупції Раймонд Бергманіс, який і відповідав за просування законопроєкту в Сеймі.

Рішення за урядом

Надалі рішення про передачу конфіскованих автомобілів Україні у кожному конкретному випадку буде ухвалювати Кабінет міністрів Латвії.

Процес передачі автівок буде здійснюватися через організацію, яка уже співпрацює із українським урядом і отримує конкретні запити про допомогу.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети та безпілотники. Крім того, балтійська країна продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів ЗСУ.

Фото: Pixabay