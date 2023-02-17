Автомобили, конфискованные у пьяных латвийских водителей, будут передавать в Украину

Сейм Латвии разрешил передавать авто, конфискованные у пьяных водителей, на нужды Украины
Латвийский парламент поддержал идею передачи конфискованных у пьяных водителей автомобилей на нужды Украины. Решение о передаче каждого конкретного автомобиля будет приниматься правительством.
Об этом сообщает местное издание Delfi.
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Парламент наказал пьяных за рулем
Сейм Латвии окончательно принял изменения в закон о помощи гражданскому населению Украины.
Согласно этим изменениям, автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, можно будет передавать на нужды Украины.
"Сейчас мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", — заявил глава Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, который и отвечал за продвижение законопроекта в Сейме.
Решение за правительством
В дальнейшем решение о передаче конфискованных автомобилей Украине в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров Латвии.
Процесс передачи автомобилей будет осуществляться через организацию, которая уже сотрудничает с украинским правительством и получает конкретные запросы о помощи.
Напомним, в январе стало известно, что Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники. Кроме того, балтийская страна продолжит обучение военнослужащих разных уровней ВСУ.
Фото: Pixabay