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Масштабна ДТП в Угорщині: на трасі зіткнулося 42 автомобілі, виникла пожежа

11 березня 2023 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Аварія в Угорщині
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 березня, на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта сталася масштабна ДТП. Зіткнулися п'ять вантажівок і 37 легкових автомобілів.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на служби екстреної допомоги.

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Деталі

За попередньою інформацією, ДТП сталася через пилову бурю, яка виникла на трасі в момент аварії. Внаслідок зіткнення розпочалася пожежа, яка охопила 19 авто.

Щонайменше 26 людей отримали поранення, серед них шестеро перебувають у важкому стані. На місце ДТП було направлено пожежників, поліцію та швидку допомогу.

ДТП в Венгрии

ДТП в Венгрии

ДТП в Венгрии

ДТП в Венгрии

ДТП в Венгрии

Нагадаємо, у столиці Вірменії Єревані зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.

Також ми писали, що внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька потягів зійшли з рейок і спалахнули.

Додамо, у Новгородській області на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" 32 автомобілі потрапили у ДТП. Аварія сталася через погані погодні умови.

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