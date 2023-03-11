Масштабна ДТП в Угорщині: на трасі зіткнулося 42 автомобілі, виникла пожежа
Сьогодні, 11 березня, на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта сталася масштабна ДТП. Зіткнулися п'ять вантажівок і 37 легкових автомобілів.
Про це повідомляє Digi24 з посиланням на служби екстреної допомоги.
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За попередньою інформацією, ДТП сталася через пилову бурю, яка виникла на трасі в момент аварії. Внаслідок зіткнення розпочалася пожежа, яка охопила 19 авто.
Щонайменше 26 людей отримали поранення, серед них шестеро перебувають у важкому стані. На місце ДТП було направлено пожежників, поліцію та швидку допомогу.
Нагадаємо, у столиці Вірменії Єревані зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.
Також ми писали, що внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька потягів зійшли з рейок і спалахнули.
Додамо, у Новгородській області на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" 32 автомобілі потрапили у ДТП. Аварія сталася через погані погодні умови.