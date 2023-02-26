На федеральній трасі М-11 у Новгородській області зіткнулися 32 автомобілі

ДТП у росії

У Новгородській області на 504 кілометрі траси М-11 "Нева" 32 автомобілі потрапили у ДТП. Аварія сталася через погані погодні умови.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що зіткнулися 25 легкових автомобілів та сім вантажівок. Внаслідок ДТП утворився затор, який розтягнувся на п'ять кілометрів. Рятувальники перекрили рух до москви та організували пункт обігріву.

Від зіткнення автомобілів постраждали 12 осіб, в тому числі четверо дітей. Одна жінка загинула до приїзду швидкої допомоги.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко показав наслідки ДТП у росії у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у росії зранку 15 лютого сталося два землетруси. Обидва вони мали місце в районі Камчатського півострова на Курильських островів, про постраждалих росіян невідомо.

Також ми писали, що у Самарській області (росія) масштабно горів ринок 15 січня. Внаслідок пожежі загинула щонайменше одна людина.

Додамо, у ніч із 25 на 26 лютого невідомий підпалив військкомат у Сосновому Бору Ленінградської області росії. Для підпалу чоловік використовував коктейлі Молотова.