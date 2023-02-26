ДТП в россии: на федеральной трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 32 автомобиля
В Новгородской области на 504 километре трассы М-11 "Нева" 32 автомобиля попали в ДТП. Авария произошла из-за плохих погодных условий.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Подробности
Известно, что столкнулись 25 легковых автомобилей и семь грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка, которая растянулась на пять километров. Спасатели перекрыли движение в москву и организовали пункт обогрева.
От столкновения автомобилей пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина погибла до приезда скорой помощи.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал последствия ДТП в россии в своем Telegram-канале.
Напомним, в россии утром 15 февраля произошло два землетрясения. Оба они имели место в районе Камчатского полуострова на Курильских островах, о пострадавших россиянах неизвестно.
Также мы писали, что в Самарской области (россия) масштабно горел рынок 15 января. В результате пожара погиб по меньшей мере один человек.
Добавим, в ночь с 25 на 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бору Ленинградской области россии. Для поджога мужчина использовал коктейли Молотова.