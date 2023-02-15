На Далекому Сході росії за добу сталося два землетруси

У росії сталося два землетруси за добу: чи є жертви
У росії зранку 15 лютого сталося два землетруси. Обидва вони мали місце в районі Камчатського півострова на Курильських островів, про постраждалих росіян невідомо.
Про це повідомляє Камчатська філія Геофізичної служби РАН.
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Землетрус на Камчатці
Сьогодні, 15 лютого, о 15:09 за місцевим часом на Далекому Сході росії стався землетрус магнітудою 5,3 бали.
Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 13 кілометрів, в 42 кілометрах від селища Усть-Камчатськ.
У самому Усть-Камчатську відчувалися поштовхи силою не більше 3 балів за шкалою Ріхтера.
Землетрус на Курилах
Також вранці 15 лютого у Тихому океані в районі Курильських островів стався ще один землетрус, магнітудою 5,8 балів.
Епіцентр цього землетрусу зафіксували на глибині 101 км в 59 кілометрах на південь від острова Сімушир.
Від обох російських землетрусів ніхто із мешканців сусідніх регіонів не постраждав.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Станом на вечір 14 лютого повідомляли про 41 тисячу загиблих.
Фото: Meduza