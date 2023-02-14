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У Туреччині та Сирії зросла кількість жертв внаслідок руйнівних землетрусів

14 лютого 2023 21:08
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Туреччині та Сирії зросла кількість жертв внаслідок руйнівних землетрусів
Внаслідок катастрофи загинуло понад 41 тисячу людей / Фото: REUTERS/Umit Bektas
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Туреччині та Сирії зросла кількість жертв внаслідок землетрусів, які сталися 6 лютого. Станом на 14 лютого загинуло понад 41 тисяча людей.

Про це повідомляє Anadolu Agency та Reuters.

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Туреччина

За інформацією видання Anadolu Agency, щонайменше 35 418 людей загинули в результаті двох сильних землетрусів, які сколихнули південну Туреччину 6 лютого, заявив у вівторок президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Підземні поштовхи магнітудою 7,7 і 7,6 минулого тижня були зосереджені в Кахраманмараші та вразили дев’ять інших провінцій — Хатай, Ґазіантеп, Адіяман, Малатья, Адана, Діярбакир, Кіліс, Османіє та Шанліурфа. Понад 13 мільйонів людей постраждали від руйнівних землетрусів.

Виступаючи після засідання кабінету міністрів в Анкарі, Ердоган сказав, що "13 208 поранених все ще перебувають на лікуванні в наших лікарнях".

Понад 249 тисяч рятувальників працюють на місці трагедії. За інформацією Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійних лих та НС (AFAD), із постраждалих від землетрусу регіонів евакуювали майже 195 962 людини.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що загалом 15 немовлят, які постраждали від землетрусів, були доставлені до лікарні в Анкарі для комплексного обстеження.

Допомогу країні запропонували 100 країн, ще дві відправлять рятувальні команди.

Сирія

Згідно з підрахунками Reuters на основі повідомлень сирійських державних ЗМІ та агентства ООН, у Сирії загинули понад 5 814 осіб. Майже 9 мільйонів людей постраждали від підземних поштовхів.

Сім'ї в Сирії кажуть, що вони та їхні діти мають справу з психологічними наслідками землетрусу. Пошуки тих, хто вижив на північному заході Сирії, майже завершилися.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

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