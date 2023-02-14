Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила позначку 37 тисяч

Загальна кількість жертв землетрусу може сягнути позначки 75 тисяч

В Туреччині та Сирії погіршується ситуація із продуктами, одягом та ковдрами для постраждалих від землетрусу і рятувальників. Тому кількість жертв, яка зараз становить 37 тисяч, може подвоїтися.

Про це повідомляє видання BBC.

Жертви землетрусу

У Туреччині станом на 14 лютого говорять про 31 643 загиблого від землетрусу та його наслідків.

У Сирії кількість жертв стихії становить 5174 особи.

Ситуація погіршується

Разом з тим, у Організації Об’єднаних Націй зазначають, що ситуація у обох країнах критична. Зокрема, не вистачає їжі, також серйозною проблемою є неможливість дістати спідню білизну чи ковдру.

До того ж, у кінці поточного тижня в Туреччині очікується зниження температури.

Тому, зазначили в ООН, загальна кількість жертв може подвоїтися.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Станом на 13 лютого повідомляли про 34 тисячі загиблих.

Фото: Instagram Anadolu