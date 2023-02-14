Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила позначку 37 тисяч

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв уже перевищує 37 тисяч
В Туреччині та Сирії погіршується ситуація із продуктами, одягом та ковдрами для постраждалих від землетрусу і рятувальників. Тому кількість жертв, яка зараз становить 37 тисяч, може подвоїтися.
Про це повідомляє видання BBC.
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Жертви землетрусу
У Туреччині станом на 14 лютого говорять про 31 643 загиблого від землетрусу та його наслідків.
У Сирії кількість жертв стихії становить 5174 особи.
Ситуація погіршується
Разом з тим, у Організації Об’єднаних Націй зазначають, що ситуація у обох країнах критична. Зокрема, не вистачає їжі, також серйозною проблемою є неможливість дістати спідню білизну чи ковдру.
До того ж, у кінці поточного тижня в Туреччині очікується зниження температури.
Тому, зазначили в ООН, загальна кількість жертв може подвоїтися.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Станом на 13 лютого повідомляли про 34 тисячі загиблих.
Фото: Instagram Anadolu