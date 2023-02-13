Кількість жертв землетрусу в Туреччині і Сирії перевищила позначку 34 тисячі

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі
Загальна кількість жертв землетрусу, що стався 6 лютого, становить на ранок 13 лютого понад 34 тисячі осіб. Тільки у Туреччині нарахували загиблих 29 605 загиблих громадян.
Про це повідомляє видання CNN.
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Туреччина
Загальна кількість жертв землетрусу в двох країнах Близького Сходу складає уже 34 179 осіб.
Більша частина загинула на території Туреччини. Тут станом на ранок 13 лютого відомо про 29 605 загиблих осіб.
Сирія
В Сирії на ранок понеділка говорять про 4 574 загиблих.
З них 3160 осіб загинуло внаслідок землетрусу на північно-західних територіях, які контролює сирійська опозиція.
На підконтрольних владі Башара Асада землях відомо про 1 414 смертей від наслідків землетрусу.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Станом на 10 лютого повідомляли про 19,3 тисячі загиблих в одній Туреччині. Крім того, у сусідній Сирії від землетрусу виявили понад 3 тисячі людей, які загинули від наслідків землетрусу.
Фото: Instagram Anadolu