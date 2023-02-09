Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії уже понад 15 тисяч

У Туреччині працюють рятувальники з 66 країн: кількість жертв землетрусу перевищила 15 тисяч
У Туреччині працюють рятувальні служби із 66 країн. Але, попри масову допомогу світу, кількість жертв потужного землетрусу у цій країні продовжує зростати і уже перевищила 12 тисяч.
Про це повідомило видання BFM TV.
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Зростає кількість жертв землетрусу
В Туреччині зафіксовано 12 391 смерть від землетрусу та його наслідків.
У сусідній Сирії відомо про 2 992 загиблих від стихії.
Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок землетрусу складає на ранок 9 лютого 15 383 особи.
Світова допомога Туреччині
Як пише видання Sabah з посиланням на віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, у регіоні, де стався землетрус, працюють 5 309 пошуково-рятувальних команд із 66 країн.
Загальна кількість персоналу, задіяного на рятувальних роботах, перевищує 103 тисячі.
Уже було створено 1,06 млн місць в спеціальних таборах для тих, хто залишився без житла.
Що відомо про землетрус в Туреччині
6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.
Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.
Станом на середину 7 лютого кількість загиблих людей перевищили позначку у 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.
На середину 8 лютого кількість жертв наблизилася до позначки 10 тисяч.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.
Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні.
Нагадаємо, що учора, 8 лютого, Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжилися нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксувалися у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.
Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.
Фото: Instagram Anadolu