Число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже более 15 тысяч

От последствий землетрясения в Турции и Сирии погибли более 15 тысяч человек

В Турции работают спасательные службы из 66 стран. Но, несмотря на массовую помощь мира, количество жертв мощного землетрясения в этой стране продолжает расти и уже превысило 12 тысяч.

Об этом сообщило издание BFM TV.

Растет количество жертв землетрясения

В Турции зафиксирована 12 391 смерть от землетрясения и его последствий.

В соседней Сирии известно о 2 992 погибшем от стихии.

Таким образом, общее число погибших в результате землетрясения составляет на утро 9 февраля 15 383 человека.

Мировая помощь Турции

Как пишет издание Sabah со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая, в регионе, где произошло землетрясение, работают 5 309 поисково-спасательных команд из 66 стран.

Общая численность персонала, задействованного на спасательных работах, превышает 103 тысячи.

Уже создано 1,06 млн мест в специальных лагерях для оставшихся без жилья.

Что известно о землетрясении в Турции

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение . В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысили отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

К середине 8 февраля количество жертв приблизилось к отметке 10 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.

Напомним, что вчера, 8 февраля, Турция снова вздрогнула от землетрясения. Он произошел на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Фото: Instagram Anadolu