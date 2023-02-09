Число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже более 15 тысяч

В Турции работают спасатели из 66 стран: количество жертв землетрясения превысило 15 тысяч
В Турции работают спасательные службы из 66 стран. Но, несмотря на массовую помощь мира, количество жертв мощного землетрясения в этой стране продолжает расти и уже превысило 12 тысяч.
Об этом сообщило издание BFM TV.
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Растет количество жертв землетрясения
В Турции зафиксирована 12 391 смерть от землетрясения и его последствий.
В соседней Сирии известно о 2 992 погибшем от стихии.
Таким образом, общее число погибших в результате землетрясения составляет на утро 9 февраля 15 383 человека.
Мировая помощь Турции
Как пишет издание Sabah со ссылкой на вице-президента Турции Фуата Октая, в регионе, где произошло землетрясение, работают 5 309 поисково-спасательных команд из 66 стран.
Общая численность персонала, задействованного на спасательных работах, превышает 103 тысячи.
Уже создано 1,06 млн мест в специальных лагерях для оставшихся без жилья.
Что известно о землетрясении в Турции
6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение . В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.
По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысили отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.
К середине 8 февраля количество жертв приблизилось к отметке 10 тысяч.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.
Напомним, что вчера, 8 февраля, Турция снова вздрогнула от землетрясения. Он произошел на юге и в центре страны.
По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжились новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.
Новые подземные толчки фиксировались в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.
Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.
Фото: Instagram Anadolu