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У Туреччині та Сирії землетрус вбив вже 5 тисяч осіб: всі деталі катастрофи

7 лютого 2023 14:47
оновлено: 22:05
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії загинуло понад 5 тисяч людей
Рятувальна операція продовжується / Фото: REUTERS/Umit Bektas
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Кількість загиблих людей внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії перевищили відмітку в 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Землетрус магнітудою 7,8 — найбільший за кількістю жертв у Туреччині з 1999 року — стався рано в понеділок, 6 лютого. Внаслідок катастрофи руйнувань зазнали тисячі будівель, зокрема багато житлових будинків, лікарень. Тисячі людей у містах Туреччини та Сирії залишилися без житла.

У Туреччині кількість загиблих зросла до 3 419 осіб, повідомив віцепрезидент Фуат Октай, додавши, що сувора погода ускладнює доставлення допомоги в регіони.

У Сирії кількість загиблих становить трохи більше ніж 1 600 людей, за даними уряду і служби порятунку на північному заході. Морозна зимова погода перешкоджала пошуковим зусиллям протягом ночі.

Анкара оголосила "рівень тривоги 4", що вимагає міжнародної допомоги, але не надзвичайний стан, який призвів би до масової мобілізації військових.

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що 5 775 будівель було зруйновано під час землетрусу, за яким послідувало 285 підземних поштовхів, і що 20 426 людей отримали поранення.

Всесвітня організація охорони здоров'я особливо стурбована районами Туреччини та Сирії, про які не надходило жодної інформації після землетрусу.

"Це перегони з часом", — сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус. "З кожною хвилиною, кожною годиною шанси знайти тих, хто вижив, зменшуються".

Цей землетрус став найсильнішим у світі, зафіксованим Геологічною службою США з моменту землетрусу у віддаленій Південній Атлантиці в серпні 2021 року.

Погане підключення до Інтернету та пошкоджені дороги між деякими з найбільш постраждалих турецьких міст, де проживають мільйони людей, заважають оцінити наслідки та спланувати допомогу.

Внаслідок катастрофи економіка Туреччини зростатиме повільніше, ніж очікувалося. Землетрус завдав шкоди на мільярди доларів.

Надзвичайний стан

Президент Туреччини оголосив надзвичайний стан на три місяці у постраждалих від землетрусу регіонах. Йдеться про десять провінцій на південному сході країни. 

За словами Реджепа Ердогана, для робіт у зоні лиха мобілізовані зусилля усіх державних структур Туреччини, персоналу й техніки. У потерпілих районах працюють понад 50 тис. рятувальників. Їхня кількість збільшується завдяки командам із Туреччини та інших держав.

Нагадаємо, вчора у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжують падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.

Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.

Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.

 

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