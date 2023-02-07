В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 5 тысяч человек

В Турции и Сирии землетрясение убило уже 5 тысяч человек: все детали катастрофы
Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.
Об этом сообщает Reuters.
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Что известно
Землетрясение магнитудой 7,8 — крупнейшее по числу жертв в Турции с 1999 года — произошло рано в понедельник, 6 февраля. В результате катастрофы разрушениям подверглись тысячи зданий, в том числе много жилых домов, больниц. Тысячи людей в городах Турции и Сирии остались без жилья.
В Турции число погибших возросло до 3 419 человек, сообщил вице-президент Фуат Октай, добавив, что суровая погода затрудняет доставку помощи в регионы.
В Сирии число погибших составляет чуть более 1 600 человек, по данным правительства и службы спасения на северо-западе. Морозная зимняя погода препятствовала поисковым усилиям в течение ночи.
Анкара объявила "уровень тревоги 4", требующий международной помощи, но не чрезвычайное положение, которое привело бы к массовой мобилизации военных.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что 5 775 зданий было разрушено во время землетрясения, за которым последовало 285 подземных толчков, и что 20 426 человек получили ранения.
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена районами Турции и Сирии, о которых не поступало никакой информации после землетрясения.
"Это гонка со временем", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. "С каждой минутой, каждым часом шансы найти выживших уменьшаются".
Это землетрясение стало самым сильным в мире, зафиксированным Геологической службой США с момента землетрясения в отдаленной Южной Атлантике в августе 2021 года.
Плохое подключение к Интернету и повреждены дороги между некоторыми из наиболее пострадавших турецких городов, где проживают миллионы людей, мешают оценить последствия и спланировать помощь.
В результате катастрофы экономика Турции будет расти медленнее, чем ожидалось. Землетрясение нанесло ущерб на миллиарды долларов.
Чрезвычайное положение
Президент Турции объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших от землетрясения регионах. Речь идет о десяти провинциях на юго-востоке страны.
По словам Реджепа Эрдогана, для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур Турции, персонала и техники. В пострадавших районах работают более 50 тыс. спасателей. Их количество увеличивается благодаря командам из Турции и других государств.
Напомним, в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжают падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.