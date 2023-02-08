Кількість підтверджених жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 9,5 тисяч

В Туреччині продовжують знаходили під завалами тіла загиблих

Рятувальні групи у Туреччині та Сирії продовжують розбирати завали, виявляючи нових загиблих внаслідок потужного землетрусу. Востаннє більше 10 тисяч жертв мало місце у Японії 2011 року.

Про це повідомило інформаційне агентство AP.

Найбільший за десятиліття

У Туреччині та Сирії продовжується рятувальна операція на місцях руйнувань, викликаних потужним землетрусом.

Невеликі рятувальні групи протягом ночі знаходили під руїнами будинків тіла загиблих.

Станом на ранок 8 лютого кількість жертв землетрусу перевищили позначку в 9,5 тисяч.

Цей показник є найбільшим за останні 11 років. Тоді, 2011 року, в результаті землетрусу та його наслідків у Японії загинули майже 20 тисяч осіб.

Що відомо про землетрус в Туреччині

Позавчора, 6 лютого, у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

Станом на середину 7 лютого кількість загиблих людей перевищили позначку у 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.

Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Фото: Analodu