Кількість підтверджених жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 9,5 тисяч

Землетрус в Туреччині та Сирії: кількість жертв наближається до позначки 10 тисяч
Рятувальні групи у Туреччині та Сирії продовжують розбирати завали, виявляючи нових загиблих внаслідок потужного землетрусу. Востаннє більше 10 тисяч жертв мало місце у Японії 2011 року.
Про це повідомило інформаційне агентство AP.
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Найбільший за десятиліття
У Туреччині та Сирії продовжується рятувальна операція на місцях руйнувань, викликаних потужним землетрусом.
Невеликі рятувальні групи протягом ночі знаходили під руїнами будинків тіла загиблих.
Станом на ранок 8 лютого кількість жертв землетрусу перевищили позначку в 9,5 тисяч.
Цей показник є найбільшим за останні 11 років. Тоді, 2011 року, в результаті землетрусу та його наслідків у Японії загинули майже 20 тисяч осіб.
Що відомо про землетрус в Туреччині
Позавчора, 6 лютого, у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.
Станом на середину 7 лютого кількість загиблих людей перевищили позначку у 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.
Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.
Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.
Фото: Analodu