Землетрус у Туреччині - зафіксовано нові поштовхи

Землетрус у Туреччині

У середу, 8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Землетрус у Туреччині

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.

Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Нагадаємо, кілька днів тому в Туреччині та Сирії двічі на день сталися потужні землетруси магнітудою 7,8 бала. Внаслідок катастрофи загинули багато людей, тисячі постраждалих. У містах продовжують руйнуватися будинки.