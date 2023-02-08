Землетрус у Туреччині - зафіксовано нові поштовхи

Туреччина здригнулася від нового землетрусу: деталі
У середу, 8 лютого Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
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Землетрус у Туреччині
За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.
Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.
Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.
Нагадаємо, кілька днів тому в Туреччині та Сирії двічі на день сталися потужні землетруси магнітудою 7,8 бала. Внаслідок катастрофи загинули багато людей, тисячі постраждалих. У містах продовжують руйнуватися будинки.