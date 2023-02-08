Землетрясение в Турции - зафиксированы новые толчки

Турция содрогнулась от нового землетрясения: детали
В среду, 8 февраля Турция вновь содрогнулась от землетрясения. Он произошел на юге и в центре страны.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Землетрясение в Турции
По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Впрочем, они не такие сильные и разрушительные, как было несколько дней назад.
Новые подземные толчки фиксируют в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.
Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксировано подземный толчок магнитудой 3,4 балла.
Напомним, несколько дней назад в Турции и Сирии дважды за день произошли мощные землетрясения магнитудой 7,8 балла. В результате катастрофы погибли многие люди, тысячи пострадавших. В городах продолжают рушиться здания.