Землетрясение в Турции - зафиксированы новые толчки

Землетрясение в Турции

В среду, 8 февраля Турция вновь содрогнулась от землетрясения. Он произошел на юге и в центре страны.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение в Турции

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Впрочем, они не такие сильные и разрушительные, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксируют в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксировано подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Напомним, несколько дней назад в Турции и Сирии дважды за день произошли мощные землетрясения магнитудой 7,8 балла. В результате катастрофы погибли многие люди, тысячи пострадавших. В городах продолжают рушиться здания.