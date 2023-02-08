Количество подтвержденных жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 9,5 тысячи

В Турции продолжают находить под завалами тела погибших

Спасательные группы в Турции и Сирии продолжают разбирать завалы, обнаруживая новых погибших в результате мощного землетрясения. В последний раз более 10 тысяч жертв имело место в Японии в 2011 году.

Об этом сообщило информационное агентство AP.

Величайший за десятилетие

В Турции и Сирии продолжается спасательная операция на местах разрушений, вызванных мощным землетрясением.

Небольшие спасательные группы на протяжении ночи находили под развалинами домов тела погибших.

По состоянию на утро 8 февраля количество жертв землетрясения превысило отметку в 9,5 тысячи.

Этот показатель наибольший за последние 11 лет. Тогда, в 2011 году, в результате землетрясения и его последствий в Японии погибли около 20 тысяч человек.

Что известно о землетрясении в Турции

Позавчера, 6 февраля, в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение . В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысили отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, Турция снова вздрогнула от землетрясения . Он произошел на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксируются в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Фото: Analodu