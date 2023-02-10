У Туреччині з-під завалів дістали 15-річну дівчину, яка пробула там 103 години
У Туреччині продовжується рятувальна операція через землетрус, який стався 6 лютого. Зокрема, вдалося врятувати 15-річну дівчина, яка пробула під завалами 103 години.
Про це повідомляє Anadolu Agency.
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У турецькій провінції Кахраманмараш через 103 години після руйнівного землетрусу вдалося витягти з-під завалів 15-річну дівчину.
Дитину вдалося витягнути з-під завалів одного з будинків у кварталі Хайруллах. У порятунку дівчини взяли участь загони з Азербайджану та волонтери.
15-річна сирійка Айше Мустафа доставлена в лікарню.
Станом на цю мить відомо, що внаслідок потужного землетрусу в Туреччині загинуло 19 388 людей, ще 75 523 травмовані.
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.
Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.
Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.
Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.