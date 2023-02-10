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У Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина, — CNN

10 лютого 2023 14:06
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
ЗМІ пишуть, що у Туреччині з-під завалів дістали українку та її 4-річного сина
Врятованих передали медичній бригаді
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Пошуково-рятувальній команді в Іскендеруні (Туреччина), де нещодавно стався потужний землетрус, вдалося врятувати жінку з України та її 4-річного сина з-під уламків будівлі. Їхній стан задовільний.

Про це повідомляє CNN Turk.

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Деталі

Рятувальникам вдалося дістатися до українки Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Очевидно, жінка проживає в Туреччині. Однак чи має вона турецьке громадянство, наразі невідомо.

За інформацією видання, дитину вдалося врятувати до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Аби врятувати Олену, рятувальники проводили додаткову операцію.

Врятованих передали медикам. Їх стан задовільний. 

Туреччина

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.

Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.

Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.

 

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