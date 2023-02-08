У Туреччині врятували 13-річного хлопчика, який був під завалами 55 годин

Після порятунку дитину госпіталізували

У Туреччині з-під завалів дістали 13-річного хлопчика. Дитина пробула там 55 годин і весь цей час тримала в руках папугу.

Про це повідомляє видання TGRT.

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У Кахраманмараші 13-річного хлопчика витягли живим з-під уламків через 55 годин після землетрусу. У нього в руках був папуга, якого згодом він передав тітці.

Після землетрусу будинок обвалився і рятувальники одразу розпочали пошук людей. Коли 13-річного Берата Сарі дістали з-під завалів, його госпіталізували.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.