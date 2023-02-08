У Туреччині врятували 13-річного хлопчика, який був під завалами 55 годин

Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин
У Туреччині з-під завалів дістали 13-річного хлопчика. Дитина пробула там 55 годин і весь цей час тримала в руках папугу.
Про це повідомляє видання TGRT.
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У Кахраманмараші 13-річного хлопчика витягли живим з-під уламків через 55 годин після землетрусу. У нього в руках був папуга, якого згодом він передав тітці.
Після землетрусу будинок обвалився і рятувальники одразу розпочали пошук людей. Коли 13-річного Берата Сарі дістали з-під завалів, його госпіталізували.
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.
"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.
Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.
Варто зазначити, що землетрус також стався у Сирії та Казахстані.
Сейсмолог Олександр Кендзера заявив, що землетруси ймовірні також в Україні, а саме в Києві та Криму.