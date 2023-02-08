В Турции спасли 13-летнего мальчика, находившегося под завалами 55 часов

Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов
В Турции из-под завалов достали 13-летнего мальчика. Ребенок пробыл там 55 часов и все это время держал в руках попугая.
Об этом сообщает издание TGRT.
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В Кахраманмараше 13-летнего мальчика достали живым из-под завалов спустя 55 часов после землетрясения. У него в руках был попугай, которого впоследствии он передал тете.
После землетрясения дом обрушился и спасатели сразу приступили к поиску людей. Когда 13-летнего Берата Сари извлекли из-под завалов, его госпитализировали.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.