Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило отметку 34 тысячи

Число жертв землетрясения увеличивается

Общее число жертв землетрясения , которое произошло 6 февраля, составляет на утро 13 февраля более 34 тысяч человек. Только в Турции насчитали погибших 29605 погибших граждан.

Об этом сообщает издание CNN.

Турция

Общее число жертв землетрясения в двух странах Ближнего Востока составляет 34 179 человек.

Большая часть погибла на территории Турции. Здесь по состоянию на утро 13 февраля известно о 29 605 погибших людях.

Сирия

В Сирии к утру понедельника говорят о 4 574 погибших.

Из них 3 160 человек погибли в результате землетрясения на северо-западных территориях, контролируемых сирийской оппозицией.

На подконтрольных властям Башара Асада землях известно о 1 414 смертях от последствий землетрясения.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на 10 февраля сообщали о 19,3 тысячи погибших в одной Турции. Кроме того, в соседней Сирии от землетрясения обнаружили более 3 тысяч человек, погибших от последствий землетрясения.

Фото: Instagram Anadolu