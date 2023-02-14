Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило отметку 37 тысяч

Общее число жертв землетрясения может достичь отметки 75 тысяч

В Турции и Сирии ухудшается ситуация с продуктами, одеждой и одеялами для пострадавших от землетрясения и спасателей. Поэтому количество жертв, которое сейчас составляет 37 тысяч, может удвоиться.

Об этом сообщает издание BBC.

Жертвы землетрясения

В Турции по состоянию на 14 февраля говорят о 31 643 погибшем от землетрясения и его последствиях.

В Сирии количество жертв стихии составляет 5174 человека.

Ситуация усугубляется

Вместе с тем в Организации Объединенных Наций отмечают, что ситуация в обеих странах критическая. В частности, не хватает пищи, также серьезной проблемой является невозможность достать нижнее белье или одеяло.

К тому же в конце текущей недели в Турции ожидается понижение температуры.

Потому, отметили в ООН, общее количество жертв может удвоиться.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на 13 февраля сообщали о 34 тысячах погибших.

Фото: Instagram Anadolu