Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило отметку 37 тысяч

Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв уже превышает 37 тысяч
В Турции и Сирии ухудшается ситуация с продуктами, одеждой и одеялами для пострадавших от землетрясения и спасателей. Поэтому количество жертв, которое сейчас составляет 37 тысяч, может удвоиться.
Об этом сообщает издание BBC.
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Жертвы землетрясения
В Турции по состоянию на 14 февраля говорят о 31 643 погибшем от землетрясения и его последствиях.
В Сирии количество жертв стихии составляет 5174 человека.
Ситуация усугубляется
Вместе с тем в Организации Объединенных Наций отмечают, что ситуация в обеих странах критическая. В частности, не хватает пищи, также серьезной проблемой является невозможность достать нижнее белье или одеяло.
К тому же в конце текущей недели в Турции ожидается понижение температуры.
Потому, отметили в ООН, общее количество жертв может удвоиться.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
По состоянию на 13 февраля сообщали о 34 тысячах погибших.
Фото: Instagram Anadolu