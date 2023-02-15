На Дальнем Востоке россии за сутки произошло два землетрясения

Дальний Восток россии встряхнули два землетрясения магнитудой более 5 баллов

В россии утром 15 февраля произошло два землетрясения. Оба они имели место в районе Камчатского полуострова на Курильских островах, о пострадавших россиянах неизвестно.

Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН .

Землетрясение на Камчатке

Сегодня, 15 февраля, в 15:09 по местному времени на Дальнем Востоке россии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 13 км, в 42 км от поселка Усть-Камчатск.

В самом Усть-Камчатске ощущались толчки силой не более 3 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение на Курилах

Также утром 15 февраля в Тихом океане в районе Курильских островов произошло еще одно землетрясение, магнитудой 5,8 балла.

Эпицентр этого землетрясения зафиксировали на глубине 101 км в 59 километрах южнее острова Симушир.

От обоих российских землетрясений никто из жителей соседних регионов не пострадал.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на вечер 14 февраля сообщали о 41 тысяче погибших.

Фото: Meduza