На Дальнем Востоке россии за сутки произошло два землетрясения

В россии произошло два землетрясения в сутки: есть ли жертвы
В россии утром 15 февраля произошло два землетрясения. Оба они имели место в районе Камчатского полуострова на Курильских островах, о пострадавших россиянах неизвестно.
Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН .
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Землетрясение на Камчатке
Сегодня, 15 февраля, в 15:09 по местному времени на Дальнем Востоке россии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 13 км, в 42 км от поселка Усть-Камчатск.
В самом Усть-Камчатске ощущались толчки силой не более 3 баллов по шкале Рихтера.
Землетрясение на Курилах
Также утром 15 февраля в Тихом океане в районе Курильских островов произошло еще одно землетрясение, магнитудой 5,8 балла.
Эпицентр этого землетрясения зафиксировали на глубине 101 км в 59 километрах южнее острова Симушир.
От обоих российских землетрясений никто из жителей соседних регионов не пострадал.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
По состоянию на вечер 14 февраля сообщали о 41 тысяче погибших.
Фото: Meduza