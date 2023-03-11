Ядерний винищувач США пролетів вздовж кордону рф: деталі
Сьогодні, 11 березня, ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress пролетів вздовж кордону рф. Його супроводжували польські винищувачі.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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Деталі
"Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52. Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", — написав Блащак.
Нагадаємо, Польща розпочинає найбільшу за останні пів століття кампанію з переозброєння своєї армії. Це відбувається на тлі загрози з боку рф, яка постійно зростає.
Також ми писали, що Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні винищувачі МіГ-29. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.
Додамо, у Польщі завершився процес навчання українських танкістів на німецьких танках Leopard 2. Також Польща передала Україні ще десять одиниць цієї важкої бронетехніки.