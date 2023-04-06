З Жириновського зроблять нейромережу, - ЛДПР

Поставили пам'ятник і "оживлять" у вигляді нейромережі: у рф відзначають рік по смерті Жириновського
Російська прокремлівська партія ЛДПР створить нейромережу "Жиринівський". Про це заявив прес-секретар партії Олександр Дюпін, повідомляє "Лента.ру".
За його словами, розробкою нейромережі займатиметься так званий Університет світових цивілізацій імені Жириновського (недержавний вищий навчальний заклад, створений покійним лідером ЛДПР у 1999 році).
"Цей алгоритм, або нейромережу, "Жириновський" ми створимо на базі більш ніж 18 тисяч годин його інтерв'ю та виступів. За 30 з лишком років він охопив у них більшу частину тем. Цієї бази даних цілком вистачить для того, щоб згенерувати його відповідь на можливі нові питання", — пообіцяв Дюпін.
Нинішній очільник ЛДПР Леонід Слуцький уточнює, що "віртуального Жириновського" передбачається використовувати для прогнозування майбутнього росії.
"Нейромережа отримає доступ до інформації про те, що відбувається у світі — про те, що і передбачав Володимир Вольфович. Ми переконані, що сформульовані алгоритмом "Жиринівський" оцінки та прогнози слугуватимуть успішному розвитку майбутнього росії. І всього світу", — написав Слуцький у своєму телеграм- каналі .
Відлили у граніті
Крім того, 6 квітня у річницю смерті покійного російського політика на його могилі відкрили пам'ятник. Висота кам'яного Жириновського разом із постаментом становить 2,75 метра.
На постаменті пам'ятника вигравіювані золотом найвідоміші, на думку авторів, цитати Володимира Жириновського: "Я захищатиму росіян" і "Я не хочу тут лежати в райському саду. Краще я буду десь у тайзі йти напівголодний, але допомагати людям".
Нагадаємо, голова Ліберально-демократичної партії росії Володимир Жириновський помер від коронавірусу 6 квітня 2022 року. У грудні 2021 року він публічно похвалився, що за півтора роки вісім разів прищепився різними антиковидними вакцинами, і тому COVID-19 йому не страшний.
За життя Жириновський набув скандальної популярності як епатажний політик російсько-націоналістичного штибу, який неодноразово закликав відновити СРСР, напасти на Україну і "вимити ноги в Індійському океані". Також свого часу він пообіцяв брати участь у політичній діяльності навіть після смерті — що, вочевидь, і надихнуло його соратників на створення нейромережі.
"Навіть з цвинтаря братиму участь, ще й звідти даватиму вам сигнали, що я там лежу", — пригрозив Жириновський у 2008 році.