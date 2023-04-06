З Жириновського зроблять нейромережу, - ЛДПР

Покійний лідер ЛДПР свого часу обіцяв брати участь у виборах “навіть із цвинтаря”

Російська прокремлівська партія ЛДПР створить нейромережу "Жиринівський". Про це заявив прес-секретар партії Олександр Дюпін, повідомляє "Лента.ру".

За його словами, розробкою нейромережі займатиметься так званий Університет світових цивілізацій імені Жириновського (недержавний вищий навчальний заклад, створений покійним лідером ЛДПР у 1999 році).

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"Цей алгоритм, або нейромережу, "Жириновський" ми створимо на базі більш ніж 18 тисяч годин його інтерв'ю та виступів. За 30 з лишком років він охопив у них більшу частину тем. Цієї бази даних цілком вистачить для того, щоб згенерувати його відповідь на можливі нові питання", — пообіцяв Дюпін.

Нинішній очільник ЛДПР Леонід Слуцький уточнює, що "віртуального Жириновського" передбачається використовувати для прогнозування майбутнього росії.

"Нейромережа отримає доступ до інформації про те, що відбувається у світі — про те, що і передбачав Володимир Вольфович. Ми переконані, що сформульовані алгоритмом "Жиринівський" оцінки та прогнози слугуватимуть успішному розвитку майбутнього росії. І всього світу", — написав Слуцький у своєму телеграм- каналі .

Відлили у граніті

Крім того, 6 квітня у річницю смерті покійного російського політика на його могилі відкрили пам'ятник. Висота кам'яного Жириновського разом із постаментом становить 2,75 метра.

ФОТО: t.me/zhirinovskylive

На постаменті пам'ятника вигравіювані золотом найвідоміші, на думку авторів, цитати Володимира Жириновського: "Я захищатиму росіян" і "Я не хочу тут лежати в райському саду. Краще я буду десь у тайзі йти напівголодний, але допомагати людям".

Нагадаємо, голова Ліберально-демократичної партії росії Володимир Жириновський помер від коронавірусу 6 квітня 2022 року. У грудні 2021 року він публічно похвалився, що за півтора роки вісім разів прищепився різними антиковидними вакцинами, і тому COVID-19 йому не страшний.

За життя Жириновський набув скандальної популярності як епатажний політик російсько-націоналістичного штибу, який неодноразово закликав відновити СРСР, напасти на Україну і "вимити ноги в Індійському океані". Також свого часу він пообіцяв брати участь у політичній діяльності навіть після смерті — що, вочевидь, і надихнуло його соратників на створення нейромережі.

"Навіть з цвинтаря братиму участь, ще й звідти даватиму вам сигнали, що я там лежу", — пригрозив Жириновський у 2008 році.