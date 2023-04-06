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Поставили памятник и "оживят" в виде нейросети: в рф отмечают годовщину смерти Жириновского

6 апреля 2023 14:34
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Из Жириновского сделают нейросеть, - ЛДПР
Покойный лидер ЛДПР в свое время обещал участвовать в выборах “даже с кладбища”
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российская прокремлевская партия ЛДПР создаст нейросеть "Жириновский". Об этом заявил пресс-секретарь партии Александр Дюпин, сообщает "Лента.ру".

По его словам, разработкой нейросети будет заниматься так называемый Университет мировых цивилизаций имени Жириновского (негосударственный вуз, созданный покойным лидером ЛДПР в 1999 году).

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"Этот алгоритм, или нейросеть, "Жириновский" мы создадим на базе более чем 18 тысяч часов его интервью и выступлений. За 30 с лишним лет он охватил в них большую часть тем. Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы", — пообещал Дюпин.

Нынешний глава ЛДПР Леонид Слуцкий уточняет, что "виртуального Жириновского" предполагается использовать для прогнозирования будущего россии.

"Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире - о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом "Жириновский" оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего россии. И всего мира", — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Отлили в граните

Кроме того, 6 апреля, в годовщину смерти покойного российского политика на его могиле открыли памятник. Высота каменного Жириновского вместе с постаментом составляет 2,75 метра.

Монумент Жириновському
ФОТО: t.me/zhirinovskylive

На постаменте памятника выгравированы золотом самые известные, по мнению создателей, цитаты Владимира Жириновского: "Я буду защищать русских" и "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Напомним, глава Либерально-демократической партии россии Владимир Жириновский скончался от коронавируса 6 апреля 2022 года. В декабре 2021 года он публично похвастался, что за полтора года восемь раз привился различными антиковидными вакцинами, и поэтому COVID-19 ему не страшен.

При жизни Жириновский приобрел скандальную известность как весьма эпатажный политик русско-националистического толка, неоднократно призывавший восстановить СССР, напасть на Украину и "вымыть ноги в Индийском океане". Также в свое время он пообещал участвовать в политической деятельности даже после смерти — что, очевидно, и вдохновило его соратников на создание нейросети.

"Даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу", — пригрозил Жириновский в 2008 году .

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