Постпред Ізраїлю в ООН порівняв ісламський режим у Тегерані з Третім рейхом, який хоче панувати над світом за допомогою терору

Постпред Ізраїлю в ООН Гілад Ердан. Фото: Getty Images

Диктаторський режим, який панує в Ірані, нічим не відрізняється від Третього рейху Гітлера. І напад на Ізраїль це доводить.

Заявив у неділю, 14 квітня, на засіданні Радбезу ООН постійний представник Ізраїлю при Організації Гілад Ердан, передає "Укрінформ".

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Мета Ірану — панування над світом шляхом терору

"Режим аятоли має чіткий план. Його метою було та залишається світове панування шляхом експорту його радикальної шиїтської революції по всьому світу", — підкреслив Постпред Ізраїлю в ООН.

Ізраїльський дипломат вважає, що Іран не випадково озброюється міжконтинентальними балістичними ракетами, це свідчення підготовки до нових нападів.

"Іран та Ізраїль розташовані на одному континенті. Тож наступними станете ви", — попередив ізраїльський дипломат інші країни ООН.

Нагадаємо, Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав атака Ірану на ізраїльські території "оголошенням війни". Водночас голова держави заявив, що Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив думку, що останні негативні висловлювання адміністрації Байдена про Ізраїль могли спровокувати атаку дронами з боку Ірану.