Постпред Израиля в ООН сравнил исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом, желающим властвовать над миром с помощью террора

Постпред Израиля в ООН сравнил режим в Иране с Третьим Рейхом
Диктаторский режим, царящий в Иране, ничем не отличается от Третьего рейха Гитлера. И нападение на Израиль это доказывает.
Об этом заявил в воскресенье, 14 апреля, на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Израиля при Организации Гилад Эрдан, передает "Укринформ".
Цель Ирана — господство над миром путем террора
"Режим аятоллы имеет четкий план. Его целью было и остается мировое господство путем экспорта его радикальной революции шиита по всему миру", — подчеркнул Постпред Израиля в ООН.
Израильский дипломат считает, что Иран не случайно вооружается межконтинентальными баллистическими ракетами — это свидетельство подготовки к новым нападениям.
"Иран и Израиль расположены на одном континенте. Следующими станете вы", — предупредил израильский дипломат другие страны ООН.
Напомним, Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана на израильские территории "объявлением войны". В то же время глава государства заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что последние негативные высказывания администрации Байдена об Израиле могли спровоцировать атаку дронами со стороны Ирана.
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