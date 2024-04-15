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Постпред Израиля в ООН сравнил режим в Иране с Третьим Рейхом

15 апреля 2024 07:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Постпред Израиля в ООН сравнил исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом, желающим властвовать над миром с помощью террора
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото: Getty Images
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Диктаторский режим, царящий в Иране, ничем не отличается от Третьего рейха Гитлера. И нападение на Израиль это доказывает.

Об этом заявил в воскресенье, 14 апреля, на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Израиля при Организации Гилад Эрдан, передает "Укринформ".

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Цель Ирана — господство над миром путем террора

"Режим аятоллы имеет четкий план. Его целью было и остается мировое господство путем экспорта его радикальной революции шиита по всему миру", — подчеркнул Постпред Израиля в ООН.

Израильский дипломат считает, что Иран не случайно вооружается межконтинентальными баллистическими ракетами — это свидетельство подготовки к новым нападениям.

"Иран и Израиль расположены на одном континенте. Следующими станете вы", — предупредил израильский дипломат другие страны ООН.

Напомним, Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана на израильские территории "объявлением войны". В то же время глава государства заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что последние негативные высказывания администрации Байдена об Израиле могли спровоцировать атаку дронами со стороны Ирана.

Иран
Израиль
война
ООН
Адольф Гитлер
безопасность

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