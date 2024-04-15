Постпред Израиля в ООН сравнил исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом, желающим властвовать над миром с помощью террора

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан. Фото: Getty Images

Диктаторский режим, царящий в Иране, ничем не отличается от Третьего рейха Гитлера. И нападение на Израиль это доказывает.

Об этом заявил в воскресенье, 14 апреля, на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Израиля при Организации Гилад Эрдан, передает "Укринформ".

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Цель Ирана — господство над миром путем террора

"Режим аятоллы имеет четкий план. Его целью было и остается мировое господство путем экспорта его радикальной революции шиита по всему миру", — подчеркнул Постпред Израиля в ООН.

Израильский дипломат считает, что Иран не случайно вооружается межконтинентальными баллистическими ракетами — это свидетельство подготовки к новым нападениям.

"Иран и Израиль расположены на одном континенте. Следующими станете вы", — предупредил израильский дипломат другие страны ООН.

Напомним, Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана на израильские территории "объявлением войны". В то же время глава государства заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что последние негативные высказывания администрации Байдена об Израиле могли спровоцировать атаку дронами со стороны Ирана.