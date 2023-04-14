"Повна протилежність прогресу": Ілона Маска розкритикували у журналі Time

Винахідник, мільярдер Ілон Маск. Фото: Patrick Pleul/Pool via REUTERS

Нещодавно Ілон Маск увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією журналу Time. Однак попри це американський мільярдер наразився на критику.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

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Засновник компаній SpaceX, Tesla та власник соцмережі Twitter Ілон Маск потрапив до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Він один з десяти у категорії "Титани", проте у публікації його назвали "протилежністю прогресу".

Відгук про Ілона Маска підготувала американська журналістка Кара Свішер, яка познайомилася із ним ще у 1999 році, й відтоді спостерігала за його розвитком та трансформацією.

"Він відзначився своєю безмежною уявою та невпинною драйвовою силою, яка дозволила посадити ракети на платформи в океані, започаткувала революцію електромобілів і змінила наше уявлення про енергію в багатьох формах", — віддала належне Маскові журналістка.

Проте зараз, за її словами, "відбувається тотальне перетворення Ілона Маска на найбагатшого у світі інтернет-троля, після купівлі ним Twitter".

Раніше, упродовж своєї кар’єри, за словами Кари Свішер, Маск був дійсно сміливим і надихаючим інноватором.

"Але під час нестабільного правління Маска Twitter перетворився на безперервну істерику, яку ми всі повинні терпіти, і він витрачає занадто багато свого часу, граючи на своїй токсичній скрипці, поки вона горить. Що протилежне прогресу? Ілон Маск 2023", — резюмувала оглядачка.

Нагадаємо, за оцінкою Bloomberg, Ілон Маск повернув статус найбагатшої людини світу у лютому 2023 року, після того, як на кілька місяців поступився цим титулом французькому магнатові Бернару Арно. Його статки оцінюються у 187,1 млрд доларів США.