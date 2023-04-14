"Полная противоположность прогрессу": Илона Маска раскритиковали в журнале Time

Изобретатель, миллиардер Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/Pool via REUTERS

Недавно Илон Маск вошел в список 100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Однако, несмотря на это, американский миллиардер подвергся критике.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Читайте также:

Почему в журнале Time раскритиковали Илона Маска

Основатель компаний SpaceX, Tesla и владелец соцсети Twitter Илон Маск попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Он один из десяти в категории "Титаны", однако в публикации его назвали "противоположностью прогресса".

Отзыв об Илоне Маске подготовила американская журналистка Кара Свишер, которая познакомилась с ним еще в 1999 году, и с тех пор наблюдала за его развитием и трансформацией.

"Он отметился своим безграничным воображением и неустанной драйвовой силой, которая позволила посадить ракеты на платформы в океане, начала революцию электромобилей и изменила наше представление об энергии во многих формах", — отдала должное Маску журналистка.

Однако сейчас, по ее словам, "происходит тотальное превращение Илона Маска в самого богатого в мире интернет-тролля, после покупки им Twitter".

Ранее, на протяжении своей карьеры, по словам Кары Свишер, Маск был действительно смелым и вдохновляющим инноватором.

"Но во время нестабильного правления Маска Twitter превратился в непрерывную истерику, которую мы все должны терпеть, и он тратит слишком много своего времени, играя на своей токсичной скрипке, пока она горит. Что противоположно прогрессу? Илон Маск 2023", — резюмировала обозреватель.

Напомним, по оценке Bloomberg, Илон Маск вернул статус самого богатого человека мира в феврале 2023 года, после того как на несколько месяцев уступил этот титул французскому магнату Бернару Арно. Его состояние оценивается в 187,1 млрд долларов США.