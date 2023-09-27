"Правильно оцінюйте реальність": Подоляк розкритикував західні ЗМІ

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google

Все частіше відомі світові ЗМІ уникають гідних заголовків про досягнення українських військових та продовжують поширювати новини про "втому" Заходу від допомоги Україні. Попри це ЗСУ "продовжують молоти російські війська", відстоюючи свою свободу.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк заявив, що світові ЗМІ останнім часом лише розповідають про "втому Заходу" від України та уникають загального редакційного наративу. Замість цього вони могли б звернути увагу на більш гідні заголовки, особливо про досягнення українців, зокрема:

Україна відкрила небо над Кримом;

Домінування росіян у Чорному морі, схоже, закінчується з демілітаризацією Чорноморського флоту;

ATACMS з касетними боєголовками становитиме значну загрозу для російських військ на півдні України;

знищення літаків на урядовому аеродромі під Москвою демонструє абсолютну беззахисність Росії перед партизанами.

"Кожна з цих новин була б гідна заголовків світових ЗМІ, але, на жаль, вони не вписуються в загальний редакційний наратив. Тому сьогодні у нас на розкладі інші сюжети: "Захід втомився від України", "Захід тисне на Україну", "Захід не вірить в Україну"", — різко сказав радник керівника ОП.

Водночас він наголосив, що українські захисники продовжують "молоти" російські війська, захищаючи демократію та свободу, повертаючи безпеку та стабільність нашій країні, а допомога від Заходу продовжується.

"Правильно оцінюйте реальність... і вірте в Україну", — підсумував посадовець.

Нагадаємо, нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не втомилася допомагати Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас стало відом, що ракети ATACMS від США з'являться в Україні вже наступного тижня, що кардинально змінить "правила гри" на полі бою.