"Правильно оценивайте реальность": Подоляк раскритиковал западные СМИ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google

Все чаще известные мировые СМИ избегают достойных заголовков о достижениях украинских военных и продолжают распространять новости об "усталости" Запада от помощи Украине. Несмотря на это ВСУ "продолжают молоть российские войска", отстаивая свою свободу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк заявил, что мировые СМИ в последнее время лишь рассказывают об "усталости Запада" от Украины и избегают общего редакционного нарратива. Вместо этого они могли бы обратить внимание на более достойные заголовки, особенно о достижениях украинцев, в частности:

Украина открыла небо над Крымом;

Доминирование россиян в Черном море, похоже, заканчивается с демилитаризацией Черноморского флота;

ATACMS с кассетными боеголовками будет представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины;

Уничтожение самолетов на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность России перед партизанами.

"Каждая из этих новостей была бы достойна заголовков мировых СМИ, но, к сожалению, они не вписываются в общий редакционный нарратив. Поэтому сегодня у нас на раскладе другие сюжеты: "Запад устал от Украины", "Запад давит на Украину", "Запад" не верит в Украину"", — резко сказал советник руководителя ОП.

В то же время он подчеркнул, что украинские защитники продолжают "молоть" российские войска, защищая демократию и свободу, возвращая безопасность и стабильность нашей стране, а помощь Запада продолжается.

"Правильно оценивайте реальность... и верьте в Украину", — подытожил чиновник.

Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не устала помогать Украине после полномасштабного вторжения России.

В то же время стало известно, что ракеты ATACMS от США появятся в Украине уже на следующей неделе, что кардинально сменит "правила игры" на поле боя.