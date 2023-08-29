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Правоохоронці Чехії взялися за Raiffeisen Bank через його діяльність у РФ

29 серпня 2023 18:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Правоохоронці Чехії взялися за Raiffeisen Bank через його діяльність у РФ
Райффайзен Банк у РФ. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Чехії розпочали розслідування щодо австрійської мережі банків Raiffeisen Bank International. Причиною цього стала діяльність фірми у РФ. 

Про це повідомляє видання ČT24.

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Мета перевірки

Відомо, що асоціація з прав громадян і підприємців Чехії звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити Raiffeisen Bank International, фірми якого знаходяться у Австрії. 

Люди стверджують, що банк залишається на російському ринку попри війну в Україні. Це, своєю чергою, підтримує фінансування агресії РФ проти мирних українців. 

"На жаль, вони поповнюють бюджет російської держави у вигляді прибуткового податку, який використовує його для фінансування агресії проти України", — сказав ініціатор звернення Ладислав Пельцль.

Реакція правоохоронців та банку

Реакція правоохоронців на таке звернення була лаконічною. Там сказали, що займаються цим питанням, проте жодних подробиць сказати не можуть. 

Своєю чергою представництво банку заявили, що в подальшому прагнуть скоротити ділову активність у РФ. 

"Група відповідає за підтримання цілісності банку в Росії, в якому працюють понад дев'ять тисяч осіб", — йдеться в прес-релізі банку.

Нагадаємо, з 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.

Додамо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав значно більшу суму американської валюти на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був на рівні 589,1 млн доларів.

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