Правоохранители Чехии взялись за Raiffeisen Bank из-за его деятельности в РФ

Райффайзен Банк в РФ. Фото иллюстративное: google

В Чехии начали расследование по австрийской сети банков Raiffeisen Bank International. Причиной этого явилась деятельность фирмы в РФ.

Об этом сообщает издание ČT24.

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Цель проверки

Известно, что ассоциация по правам граждан и предпринимателей Чехии обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить Raiffeisen Bank International, фирмы которого находятся в Австрии.

Люди утверждают, что банк остается на российском рынке, несмотря на войну в Украине. Это в свою очередь поддерживает финансирование агрессии РФ против мирных украинцев.

"К сожалению, они пополняют бюджет российского государства в виде подоходного налога, использующего его для финансирования агрессии против Украины", — сказал инициатор обращения Ладислав Пельцль.

Реакция правоохранителей и банка

Реакция правоохранителей на такое обращение была лаконичной. Там сказали, что занимаются этим вопросом, но никаких подробностей сказать не могут.

В свою очередь представительство банка заявили, что в дальнейшем стремятся сократить деловую активность в РФ.

"Группа отвечает за поддержание целостности банка в России, в котором работают более девяти тысяч человек", — говорится в пресс-релизе банка.

Напомним, с 29 августа 2023 года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока денежная валюта доступна не во всех банках.

Добавим, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал значительно большую сумму американской валюты на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был на уровне 589,1 млн долларов.