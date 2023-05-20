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Представники країн G7 закликають Китай тиснути на РФ

20 травня 2023 14:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Представники країн G7 закликають Китай тиснути на РФ
Представники країн G7 на саміті в Японії. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У п'ятницю, 19 травня, у Японії почався триденний саміт країн G7. Сьогодні, 20 травня, лідери країн G7 закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з української території.

Про це інформує CNN.

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"Ми зобов’язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку для України, щоб збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля. Ми надамо непохитну підтримку України стільки, скільки потрібно, щоб принести всеосяжний, справедливий і міцний мир", — йдеться в заяві країн G7.

Представники Великої сімки також закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона "негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України" і припинила військову агресію.

"Ми заохочуємо Китай підтримувати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, у тому числі шляхом прямого діалогу з Україною", — йдеться в заяві.

Однак Китай намагався представити себе миротворцем у конфлікті, але все ще не закликає Росію вивести свої війська з території України. У той час як західні лідери сподівалися, що китайський лідер Сі Цзіньпін може використати свої тісні стосунки з Путіним, щоб припинити війну.

За думкою світових аналітиків, на цьому етапі такі дії від Китаю малоймовірні. Оскільки інтереси Пекіна у збереженні відносин з Росією зовсім інші.

Нагадаємо, що на саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.

Сьогодні, 20 травня, лідери країн Великої сімки ухвалили план протидії ризикам безпеки. Йдеться про мілітаризацію енергетики з боку Росії.

У п'ятницю, 19 травня, лідери Великої сімки зробили гучну заяву щодо України. Зокрема, висловили непохитну підтримку та закликали Росію негайно припинити війну проти українського народу.

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