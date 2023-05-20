Представители стран G7 призывают Китай давить на РФ

Представители стран G7 на саммите в Японии. Фото: Reuters

В пятницу, 19 мая, в Японии начался трехдневный саммит стран G7. Сегодня, 20 мая, лидеры стран G7 призвали Китай давить на Россию, чтобы она вывела свои войска с украинской территории.

Об этом информирует CNN.

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"Мы обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку для Украины, чтобы увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия. Мы предоставим непреклонную поддержку Украины столько, сколько нужно, чтобы принести всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир", — говорится в заявлении стран G7.

Представители Большой семерки также призвали Китай давить на Россию, чтобы она "немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины" и прекратила военную агрессию.

"Мы поощряем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе путем прямого диалога с Украиной", — говорится в заявлении.

Однако Китай пытался представить себя миротворцем в конфликте, но еще не призывает Россию вывести свои войска с территории Украины. В то время как западные лидеры надеялись, что китайский лидер Си Цзиньпин может использовать свои тесные отношения с Путиным для прекращения войны.

По мнению мировых аналитиков, на данном этапе такие действия от Китая маловероятны. Поскольку интересы Пекина в сохранении отношений с Россией совсем другие.

Напомним, что на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.

Сегодня, 20 мая, лидеры стран Большой семерки приняли план противодействия рискам безопасности. Речь идет о милитаризации энергетики со стороны России.

В пятницу, 19 мая, лидеры Большой семерки сделали громкое заявление по Украине. В частности, выразили твердую поддержку и призвали Россию немедленно прекратить войну против украинского народа.