Представництво ЄС повернуло до Росії фестиваль європейського кіно

Кіноплівка з кадрами. Фото: росЗМІ

Після тривалої перерви 25 жовтня у Росії відновили фестиваль європейського кінематографа, попри напружену обстановку через конфлікт з Україною. Ініціатором цього заходу стало представництво Європейського Союзу біля Російської Федерації.

Про це повідомляє представництво ЄС у РФ.

Читайте також:

Що відомо про фестиваль європейського кіно у Росії

У повідомленні йдеться, що головною місією цієї події є зміцнення порозуміння.

Посол ЄС у Росії Ролан Галараг наголосив на важливості перегляду фільмів, що відображають загальнолюдські цінності, особливо в такий складний історичний момент.

"У поточний складний період актуальність цієї теми тільки зростає. Зараз найважливіше шукати шляхи до порозуміння. Цінності такі як добросердечність, сім'я, наш спільний будинок — планета, наша історія та майбутнє — це ключові напрямки, на які ми спираємось. Вважаю, вкрай важливим продовжувати акцентувати на них, використовуючи яскраве, щире, драматичне, гуморне та, головне, людське кіно", — поділився він.

Хоча фестиваль регулярно проводився в Росії протягом 15 років, у 2022 році його було скасовано через військові дії. Тепер більшість прокатів буде доступна в цифровому форматі з 1 по 15 листопада, частина фільмів буде надана російській аудиторії безкоштовно.

У рамках заходу глядачам запропонують 21 картину із різних країн ЄС, включаючи Бельгію, Францію, Німеччину та інші.

Нагадаємо, що документальний фільм "Що далі?" про харків'ян, які майже 3 місяці проживали в метрополітені як в укритті, покажуть на кінофестивалі "Молодість" 29 жовтня. Його зняла українська режисерка Дар'я Дрюченко.