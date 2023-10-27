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Представительство ЕС вернуло в Россию фестиваль европейского кино

27 октября 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Представительство ЕС вернуло в Россию фестиваль европейского кино
Кинопленка с кадрами. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После долгого перерыва 25 октября в России возобновила фестиваль европейского кинематографа, несмотря на напряженную обстановку из-за конфликта с Украиной. Инициатором данного мероприятия стало представительство Европейского Союза на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает представительство ЕС в РФ.

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В сообщении говорится, что главной миссией этого события является укрепление взаимопонимания. 

Посол ЕС в России Ролан Галараг подчеркнул значение просмотра фильмов, отражающих общечеловеческие ценности, особенно в такой сложный исторический момент.

"В текущий сложный период актуальность этой темы только растет. Сейчас важнее всего искать пути к взаимопониманию. Ценности такие как добросердечие, семья, наш общий дом — планета, наша история и будущее — это ключевые направления, на которые мы опираемся. Считаю, крайне важным продолжать акцентировать внимание на них, используя яркое, искреннее, драматичное, юморное и, главное, человечное кино", — поделился он.

Хотя фестиваль регулярно проводился в России на протяжении 15 лет, в 2022 году он был отменен из-за военных действий. Теперь большинство прокатов будет доступно в цифровом формате с 1 по 15 ноября, при этом часть фильмов будет предоставлена российской аудитории бесплатно.

В рамках мероприятия зрителям предложат 21 картину из различных стран ЕС, включая Бельгию, Францию, Германию и другие. 

Напомним, что документальный фильм "Що далі?" о харьковчанах, почти 3 месяца проживавших в метрополитене как в укрытии, покажут на кинофестивале "Молодость" 29 октября. Его сняла украинская режиссер Дарья Дрюченко.

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