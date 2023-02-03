Ріші Сунак не виключає постачання літаків в Україну

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не виключає постачання літаків до України. Він стверджує, що навчання управління ними може тривати місяцями, а то й роки.

Про це повідомляє РА.

Слова Сунака

За словами Сунака, Велика Британія завжди веде переговори з Україною про те, що її можна підтримати.

"Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні тяжкі танки. Потім за нами пішли інші країни", — сказав він.

За словами прем'єра Великої Британії винищувачі є складною технікою, яка потребує тривалого часу, щоб навчити людей керувати ними.

"Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті. Отже, справа не тільки в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, що йдуть поруч із цим, разом із планом із нашими союзниками, який забезпечить перемогу", — уточнив. він.

Нагадаємо, що українські танкові екіпажі прибули до Великобританії. Військові проходитимуть навчання з експлуатації танків Challenger 2, які Британія планує надати Україні.

Як заявив раніше заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, Великобританія сподівається, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня. Уряд країни має намір передати Україні 14 танків