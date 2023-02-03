Риши Сунак не исключает поставку самолетов в Украину

Премьер Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключает поставки самолетов в Украину. Он утверждает, что обучение управления ими может длиться месяцами, если не годы.

Об этом сообщает РА.

Слова Сунака

ПО словам Сунака, Великобритания всегда ведет переговоры с Украиной о том, что чем ее можно поддержать.

"Вопрос в том, какую поддержку мы можем оказать, которая, по нашему мнению, будет иметь наибольшее значение? Именно поэтому решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы быть одной из первых стран в мире, предоставившей Украине тяжелые танки... Затем за нами последовали другие страны", — сказал он.

По словам премьера Великобритании истребители являются сложной техникой, которая нуждается в долгом времени, чтобы обучить людей управлять ими.

"Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте. Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, идущих рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу", — уточнил он.

Напомним, что украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию. Военные будут проходить учения по эксплуатации танков Challenger 2, которые Британия планирует предоставить Украине.

Как заявил ранее заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк, Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта. Правительство страны намерено передать Украине 14 танков.