Риши Сунак не исключает поставку самолетов в Украину

Премьер Британии не исключает поставку самолетов в Украину
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключает поставки самолетов в Украину. Он утверждает, что обучение управления ими может длиться месяцами, если не годы.
Об этом сообщает РА.
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Слова Сунака
ПО словам Сунака, Великобритания всегда ведет переговоры с Украиной о том, что чем ее можно поддержать.
"Вопрос в том, какую поддержку мы можем оказать, которая, по нашему мнению, будет иметь наибольшее значение? Именно поэтому решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы быть одной из первых стран в мире, предоставившей Украине тяжелые танки... Затем за нами последовали другие страны", — сказал он.
По словам премьера Великобритании истребители являются сложной техникой, которая нуждается в долгом времени, чтобы обучить людей управлять ими.
"Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте. Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, идущих рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу", — уточнил он.
Напомним, что украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию. Военные будут проходить учения по эксплуатации танков Challenger 2, которые Британия планирует предоставить Украине.
Как заявил ранее заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк, Великобритания надеется, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта. Правительство страны намерено передать Украине 14 танков.