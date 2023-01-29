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Прем'єр Британії звільнив голову Консервативної партії через податковий скандал

29 січня 2023 16:10
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Прем'єр Британії звільнив голову Консервативної партії через податковий скандал
Дії голови Консервативної партії Надхіма Захаві порушили міністерський кодекс
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звільнив голову Консервативної партії Надхіма Захаві. Його критикували за податкові домовленості.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Минулого тижня Сунак наказав своєму раднику з питань етики Лорі Магнусу провести розслідування щодо Захаві після заяв про те, що він заплатив штраф у рамках угоди з податковими органами на суму 4,8 мільйона фунтів стерлінгів (5,96 мільйона доларів). Стверджувалося, що Захаві приховував суперечку з податковими органами.

Захаві був призначений канцлером казначейства-міністром фінансів колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном у липні минулого року.

У листі Захаві Сунак сказав, що після завершення розслідування стало зрозуміло, що його дії серйозно порушили міністерський кодекс.

"У результаті я інформую вас про своє рішення усунути вас з посади в уряді", — йдеться у листі Сунака до Захаві.

Видання пише, що повідомлення про багатомільйонну угоду Захаві з податковими чиновниками шокували британців, багато з яких борються за виживання в умовах "кризи вартості життя".

Опозиційна Лейбористська партія заявила, що Сунак, який прийшов на посаду, пообіцявши "чесність, професіоналізм і підзвітність на всіх рівнях", мав звільнити Захаві, коли вперше було повідомлено про звинувачення цього місяця, замість того, щоб намагатися виграти час, починаючи розслідування.

Старший депутат від Лейбористської партії Бріджит Філліпсон сказала виданню Sky News, що скандал викрив Сунака як "слабкого" лідера.

"Навколо Консервативної партії витає сморід нечистоти", — сказала вона.

Сам Сунак також піддався ретельній перевірці щодо податкових домовленостей його дружини Акшати Мурті, доньки індійського мільярдера. Минулого року Сунак і Мурті потрапили до списку 250 найбагатших людей Великої Британії за версією Sunday Times Rich List. Газета оцінила їхній спільний капітал у 730 мільйонів фунтів стерлінгів (826 мільйонів доларів).

Минулого року з’ясувалося, що Мурті мала статус "не проживає" у Великій Британії, що означало, що вона могла на законних підставах уникати сплати британських податків на свої іноземні доходи від бізнес-групи Infosys, що належить її сім’ї.

Нагадаємо, Велика Британія стала менш конкурентоспроможною та менш привабливою для іноземних інвесторів. Причинами стало різке зростання цін на енергоносії та нещодавні політичні потрясіння.

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