Премьер Британии уволил главу Консервативной партии из-за налогового скандала

Действия председателя Консервативной партии Надхима Захави нарушили министерский кодекс

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу Консервативной партии Надхима Захави. Его критиковали за налоговые договоренности.

Об этом сообщает CNN.

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На прошлой неделе Сунак приказал своему советнику по этике Лори Магнусу провести расследование в отношении Захави после заявлений о том, что он заплатил штраф в рамках соглашения с налоговыми органами на сумму 4,8 миллиона фунтов стерлингов (5,96 миллиона долларов). Утверждалось, что Захави скрывал скандал с налоговыми органами.

Захави был назначен канцлером казначейства-министром финансов бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном в июле прошлого года.

В письме Захави Сунак сказал, что после завершения расследования стало понятно, что его действия серьезно нарушили министерский кодекс.

"В результате я информирую вас о своем решении отстранить вас от должности в правительстве", — говорится в письме Сунака к Захави.

Издание пишет, что сообщения о многомиллионной сделке Захави с налоговыми чиновниками шокировали британцев, многие из которых борются за выживание в условиях "кризиса стоимости жизни".

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что Сунак, который пришел на должность, пообещав "честность, профессионализм и подотчетность на всех уровнях", должен был уволить Захави, когда впервые было сообщено об обвинениях в этом месяце, вместо того, чтобы пытаться выиграть время, начиная расследование.

Старший депутат от Лейбористской партии Бриджит Филлипсон сказала изданию Sky News, что скандал разоблачил Сунака как "слабого" лидера.

"Вокруг Консервативной партии витает вонь нечистоты", — сказала она.

Сам Сунак также подвергся тщательной проверке относительно налоговых договоренностей его жены Акшаты Мурти, дочери индийского миллиардера. В прошлом году Сунак и Мурти попали в список 250 самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times Rich List. Газета оценила их совместный капитал в 730 миллионов фунтов стерлингов (826 миллионов долларов).

В прошлом году выяснилось, что Мурти имела статус "не проживает" в Великобритании, что означало, что она могла на законных основаниях избегать уплаты британских налогов на свои иностранные доходы от бизнес-группы Infosys, что принадлежит ее семье.

Напомним, Великобритания стала менее конкурентоспособной и менее привлекательной для иностранных инвесторов. Причинами явился резкий рост цен на энергоносители и недавние политические потрясения.