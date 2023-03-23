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Прем'єр Ірландії заявив, що путін перестане рухатися там, де його зупинять

23 березня 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лео Варадкар
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що мир в Україні неможливий, доки військові цілі рф не зазнають краху. Він закликав країни Заходу посилити військову підтримку Києва. За його словами російський диктатор володимир путін перестане рухатися там, де його зупинять.

Про це повідомляє Sky News.

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Деталі

Сьогодні, 23 березня, Варадкар виступав перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі. Він заявив, що європейські країни повинні збільшити поставки боєприпасів в Україну та забезпечити провал спроб росії захопити її територію та "повалити уряд".

Ірландія не надаватиме військову допомогу Києву через свій військовий нейтралітет, але передала нелетальне обладнання, таке як медичні засоби, бронежилети та паливо.

Варадкар розкритикував "невдалі" минулі спроби задобрити рф та путіна.

"Путіну дозволили окупувати частину Грузії, потім дозволили захопити Крим. Люди часто задають питання: де зупиниться путін? Путін зупиниться там, де ми його зупинимо", — сказав прем'єр.

Нагадаємо, Європейський Союз засуджує погрози заступника голови радбезу рф Дмитра Медведєва щодо Міжнародного кримінального суду. Раніше чиновник рф порадив суддям МКС "дивитися у небо", натякаючи на ракети.

Також ми писали, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку про те, що президент рф володимир путін планує нову війну в Україні, і тому західним союзникам України необхідно готуватися до затяжного конфлікту. Він зазначив, що бої навколо Бахмута показують, що росія готова зазнати великих втрат у житті своїх солдатів заради мінімальної вигоди.

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