Премьер Ирландии заявил, что путин перестанет двигаться там, где его остановят

Лео Варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что мир в Украине невозможен, пока военные цели рф не терпят краха. Он призвал страны Запада усилить военную поддержку Киева. По его словам, российский диктатор владимир путин перестанет двигаться там, где его остановят.

Об этом сообщает Sky News.

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Сегодня, 23 марта, Варадкар выступал перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе. Он заявил, что европейские страны должны увеличить поставки боеприпасов в Украину и обеспечить провал попыток россии захватить ее территорию и "свергнуть правительство".

Ирландия не будет оказывать военную помощь Киеву из-за своего военного нейтралитета, но передала нелетальное оборудование, такое как медицинские средства, бронежилеты и топливо.

Варадкар подверг критике "неудачные" прошлые попытки задобрить рф и путина.

"Путину разрешили оккупировать часть Грузии, затем разрешили захватить Крым. Люди часто задают вопрос: где остановится путин? Путин остановится там, где мы его остановим", — сказал премьер.

Напомним, Европейский Союз осуждает угрозы заместителя председателя Совбеза рф Дмитрия Медведева в отношении Международного уголовного суда. Ранее чиновник рф посоветовал судьям МКС "смотреть в небо", намекая на ракеты.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что президент россии владимир путин планирует новую войну в Украине, и поэтому западным союзникам Украины необходимо готовиться к затяжному конфликту. Он отметил, что бои вокруг Бахмута показывают, что россия готова понести большие потери в жизни своих солдат ради минимальной выгоды.