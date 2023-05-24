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Прем'єр Латвії розповів, що потрібно Україні для досягнення миру

24 травня 2023 21:18
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Прем'єр Латвії розповів, що потрібно Україні для досягнення миру
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. Фото: Facebook com karinskrisjanis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.

Про це повідомляє Reuters.

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Що потрібно Україні для досягнення миру

"Щоб мати тривалий мир, Україна має бути незалежною, вільною та звільненою як частина альянсу НАТО", — заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш журналістам на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 24 травня.

Що кажуть в НАТО

Проте у генсека НАТО інша позиція. Він вважає, що поки триває війна — це неможливо. 

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному", — сказав Столтенберг.

Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.

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