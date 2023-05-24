Прем'єр Латвії розповів, що потрібно Україні для досягнення миру
У Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. Проте в Альянсі думають інакше.
Про це повідомляє Reuters.
Що потрібно Україні для досягнення миру
"Щоб мати тривалий мир, Україна має бути незалежною, вільною та звільненою як частина альянсу НАТО", — заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш журналістам на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 24 травня.
Що кажуть в НАТО
Проте у генсека НАТО інша позиція. Він вважає, що поки триває війна — це неможливо.
"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному", — сказав Столтенберг.
Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і повинна стати 33 членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.
Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.