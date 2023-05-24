Премьер Латвии рассказал, что нужно Украине для достижения мира

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Фото: Facebook com karinskrisjanis

В Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. Однако в Альянсе думают иначе.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что нужно Украине для достижения мира

"Чтобы иметь длительный мир, Украина должна быть независимой, свободной и уволенной как часть альянса НАТО", — заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш журналистам на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 24 мая.

Что говорят в НАТО

Однако у генсека НАТО другая позиция. Он считает, что пока идет война — это невозможно.

"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что рассматривать этот вопрос будут уже после окончания войны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.