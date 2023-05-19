Прем'єр Канади разом із депутатами вбрався у вишиванку на знак солідарності з Україною

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, депутати та сенатори одягли вишиванки на знак солідарності з Україною. Фото: twitter.com/UKRinCAN

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з депутатами та сенаторами долучилися до святкування Дня вишиванки та одяглися в український народний одяг.

Відповідне фото оприлюднило посольство України в Канаді у Twitter.

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Подробиці

"Прем’єр-міністр Джастін Трюдо, депутати й сенатори одягли сьогодні свої вишиванки на знак солідарності з Україною", — зазначається в дописі.

#VyshyvankaDay on Parliament Hill.



Prime Minister Justin Trudeau, MPs and Senators wear their vyshyvanka on this day in solidarity with Ukraine pic.twitter.com/oMFXadAXNc — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) May 18, 2023

Також до святкування свята доєднався Конгрес українців Канади. Його представники також оприлюднили фото у мальовничих вишиванках.

UCC joined an all party group of MP's, Senators and the Embassy of #Ukraine this morning in #Ottawa to start #VyshyvankaDay. We all #StandWithUkraine pic.twitter.com/h616apVFDF — Ukrainian Canadian Congress (@ukrcancongress) May 18, 2023

Нагадаємо, що 18 травня в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди українські знаменитості публікують фото та відео в одязі, який є символом нашої культурної стійкості.