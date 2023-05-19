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Прем'єр Канади разом із депутатами вбрався у вишиванку на знак солідарності з Україною

19 травня 2023 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прем'єр Канади разом із депутатами вбрався у вишиванку на знак солідарності з Україною
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, депутати та сенатори одягли вишиванки на знак солідарності з Україною. Фото: twitter.com/UKRinCAN
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з депутатами та сенаторами долучилися до святкування Дня вишиванки та одяглися в український народний одяг.

Відповідне фото оприлюднило посольство України в Канаді у Twitter

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Подробиці

"Прем’єр-міністр Джастін Трюдо, депутати й сенатори одягли сьогодні свої вишиванки на знак солідарності з Україною", — зазначається в дописі.

Також до святкування свята доєднався Конгрес українців Канади. Його представники також оприлюднили фото у мальовничих вишиванках.

Нагадаємо, що 18 травня в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди українські знаменитості публікують фото та відео в одязі, який є символом нашої культурної стійкості.

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