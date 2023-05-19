Прем'єр Канади разом із депутатами вбрався у вишиванку на знак солідарності з Україною
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з депутатами та сенаторами долучилися до святкування Дня вишиванки та одяглися в український народний одяг.
Відповідне фото оприлюднило посольство України в Канаді у Twitter.
Подробиці
"Прем’єр-міністр Джастін Трюдо, депутати й сенатори одягли сьогодні свої вишиванки на знак солідарності з Україною", — зазначається в дописі.
#VyshyvankaDay on Parliament Hill.— UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) May 18, 2023
Prime Minister Justin Trudeau, MPs and Senators wear their vyshyvanka on this day in solidarity with Ukraine pic.twitter.com/oMFXadAXNc
Також до святкування свята доєднався Конгрес українців Канади. Його представники також оприлюднили фото у мальовничих вишиванках.
UCC joined an all party group of MP's, Senators and the Embassy of #Ukraine this morning in #Ottawa to start #VyshyvankaDay. We all #StandWithUkraine pic.twitter.com/h616apVFDF— Ukrainian Canadian Congress (@ukrcancongress) May 18, 2023
Нагадаємо, що 18 травня в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди українські знаменитості публікують фото та відео в одязі, який є символом нашої культурної стійкості.