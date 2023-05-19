Премьер Канады вместе с депутатами нарядился в вышиванку в знак солидарности с Украиной

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, депутаты и сенаторы надели вышиванки в знак солидарности с Украиной. Фото: twitter.com/UKRinCAN

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с депутатами и сенаторами присоединились к празднованию Дня вышиванки и оделись в украинскую народную одежду.

Соответствующее фото обнародовало посольство Украины в Канаде в Twitter.

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"Премьер-министр Джастин Трюдо, депутаты и сенаторы надели сегодня свои вышиванки в знак солидарности с Украиной", — отмечается в сообщении.

#VyshyvankaDay on Parliament Hill.



Prime Minister Justin Trudeau, MPs and Senators wear their vyshyvanka on this day in solidarity with Ukraine pic.twitter.com/oMFXadAXNc — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) May 18, 2023

К празднику присоединился также Конгресс украинцев Канады. Его представители обнародовали фото в живописных вышиванках.

UCC проводит все участники группы MP, Senators and Embassy #Ukraine это болтание в #Ottawa для запуска #VyshyvankaDay . We all #StandWithUkraine pic.twitter.com/h616apVFDF — Ukrainian Canadian Congress (@ukrcancongress) May 18, 2023

Напомним, что 18 мая в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю украинские знаменитости публикуют фото и видео в одежде, которая является символом нашей культурной стойкости.