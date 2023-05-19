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Премьер Канады вместе с депутатами нарядился в вышиванку в знак солидарности с Украиной

19 мая 2023 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Премьер Канады вместе с депутатами нарядился в вышиванку в знак солидарности с Украиной
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, депутаты и сенаторы надели вышиванки в знак солидарности с Украиной. Фото: twitter.com/UKRinCAN
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с депутатами и сенаторами присоединились к празднованию Дня вышиванки и оделись в украинскую народную одежду.

Соответствующее фото обнародовало посольство Украины в Канаде в Twitter.

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Подробности

"Премьер-министр Джастин Трюдо, депутаты и сенаторы надели сегодня свои вышиванки в знак солидарности с Украиной", — отмечается в сообщении.

К празднику присоединился также Конгресс украинцев Канады. Его представители обнародовали фото в живописных вышиванках.

Напомним, что 18 мая в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю украинские знаменитости публикуют фото и видео в одежде, которая является символом нашей культурной стойкости.

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